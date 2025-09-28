При атаке пострадали жители

БЕЛГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины выпустили 134 беспилотника и 18 боеприпасов по территории Белгородской области за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе поселки Дубовое, Малиновка и Октябрьский, а также села Бессоновка, Бочковка, Головино, Красный Октябрь, Никольское, Петровка, Репное, Старая Нелидовка, Таврово, Толоконное, Ясные Зори и хутор Церковный атакованы 25 беспилотниками, 11 из которых сбиты.", - написал Гладков.

По его информации, от ударов БПЛА в селе Ясные Зори повреждены коммерческий объект, хозпостройка и два легковых автомобиля, в поселке Октябрьском - частный дом и хозпостройка, в селе Красный Октябрь - коммерческий объект, в селе Головино огнем уничтожены два автомобиля и один поврежден, в селе Бессоновка сгорел легковой автомобиль.

В Белгороде в результате ракетного обстрела за медицинской помощью обратились шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних - 17-летний юноша с баротравмой госпитализирован в детскую областную клиническую больницу, 17-летней девушке и 18-летнему мужчине оказана вся необходимая помощь, они отпущены домой на амбулаторное лечение. Повреждено остекление в 15 квартирах в 2 многоквартирных домах и в 5 объектах торговли, также повреждены осколками 10 автомобилей.

Как сообщил Гладков, в Борисовском районе поселок Борисовка и село Березовка атакованы пятью беспилотниками. В Валуйском муниципальном округе по селам Борки, Долгое, Казинка, Тулянка и Шушпаново совершены атаки 25 беспилотников, 23 из которых подавлены и сбиты, в селе Борки повреждена надворная постройка. Также шесть БПЛА атаковали поселок Пятницкое, село Борисовка и хутора Екатериновка и Шаховка в Волоконовском районе.

Грайворон, Шебекино, Красная Яруга

Административный и коммерческий объекты повреждены городе Грайворон. Всего в Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, селам Глотово, Дунайка, Замостье, Заречье-Первое, Косилово, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Почаево, Рождественка, Сподарюшино и Смородино выпущено 8 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 14 беспилотников, 1 из которых сбит.

В Краснояружском районе поселки Дубино, Красная Яруга и Прилесье, села Илек-Пеньковка, Надежевка, Репяховка и Староселье подверглись атакам 21 БПЛА, 1 из которых был сбит, а также 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 9 боеприпасов. Три беспилотника атаковали село Солдатское в Ракитянском районе, поврежден соцобъект. Над Старооскольским городским округом сбиты два беспилотника.

В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Белянка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Сурково совершены атаки 26 беспилотников, 15 из которых подавлены и сбиты. "В городе Шебекино в результате атак дронов на производственное предприятие ранены трое сотрудников", - написал Гладков. Мужчину и двух женщин госпитализировали.