Заведено уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Следователи СУ СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело после публикаций в СМИ и соцсетях о том, что несовершеннолетний водитель арендованного электросамоката сбил пожилого мужчину. Пострадавший госпитализирован, сообщили в ведомстве.

"По данному факту в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)", - говорится в сообщении ведомства.

В ряде местных СМИ и в социальных сетях появились публикации о том, что в Челябинске несовершеннолетний водитель арендованного электросамоката совершил наезд на пожилого мужчину. В результате пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, причины и условия случившегося.