В Марий Эл в ДТП погиб подросток

Еще один пострадал

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Автомобиль ВАЗ-2114 съехал в кювет и опрокинулся в Килемарском районе Марий Эл. В результате ДТП погиб 17-летний пассажир, еще один пассажир, 14-летний юноша, доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По предварительным данным, ДТП произошло на 5-м км автодороги Визимьяры - Юксары.

"По оперативной информации, водитель автомашины ВАЗ-2114 не справился с управлением и совершил съезд с дороги, с последующим опрокидыванием и наездом на дерево. В результате ДТП 17-летний пассажир погиб на месте, 14-летний пассажир с травмами доставлен в больницу", - отмечается в сообщении.

Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).