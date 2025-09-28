Обстоятельства происшествия устанавливаются

ТВЕРЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Следователи в Тверской области начали проверку из-за смерти супругов в результате отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следствием устанавливаются обстоятельства смерти двух человек в Тверской области в результате отравления. <...> По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 23 сентября поступило сообщение о том, что житель области умер в машине скорой медицинской помощи по пути в больницу, а его жена умерла в медицинском учреждении. Следователь отправился к месту жительства супругов, где провел осмотр и назначил проведение экспертизы.

"По предварительным данным, причиной смерти стало отравление неустановленным веществом. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", - сообщили в ведомстве.