В Калининградской области мужчина дважды ударил ножом ребенка

Пострадавшего доставили в больницу, фигуранта задержали

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на убийство 8-летнего ребенка возбуждено в Калининградской области. В совершении преступления подозревается 60-летний житель Багратионовского района, сообщает СУ СК России по Калининградской области.

"Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В совершении указанного преступления подозревается 60-летний житель Багратионовского района. <...> За жизнь ребенка борются врачи", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, подозреваемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой, нанес не менее двух ударов ножом в область груди и спины ее 8-летнему сыну. Ребенок госпитализирован, за его жизнь борются врачи. Фигуранта задержали оперативники отделения уголовного розыска МО МВД России "Багратионовский".

Следователями регионального управления СК произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, детально выясняются все обстоятельства совершенного преступления. На месте происшествия работу правоохранительных органов координировал прокурор Багратионовского района Никита Шмыдов. Установление всех обстоятельств и ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.