ВСУ обстреляли два района Запорожской области

Зафиксировано семь взрывов

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел Васильевского и Каменско-Днепровского районов Запорожской области, зафиксировано семь взрывов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Идет массированный обстрел со стороны ВСУ Васильевского и Каменско-Днепровского муниципальных округов. Зафиксировано не менее семи взрывов", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей обстреливаемых районов не выходить на улицу до стабилизации обстановки, а автомобилистов воздержаться от поездок туда, поскольку сохраняется опасность повторных ударов противника.