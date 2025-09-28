Пострадавший при атаке БПЛА в Белгородской области мужчина умер в больнице

В селе Репяховка Краснояружского района погиб еще один житель, он подорвался на взрывном устройстве

БЕЛГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Мирный житель, пострадавший в результате атаки БПЛА в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области, умер в больнице. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В больнице скончался мужчина, пострадавший сегодня утром в результате детонации FPV-дрона в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали все возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все принятые меры, спасти его не удалось", - написал Гладков.

Ранее глава региона сообщал, что мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. У пострадавшего была минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения шеи, грудной клетки, живота, рук и ног.

Также, по информации губернатора региона, еще один мирный житель погиб в селе Репяховка Краснояружского района. Мужчина подорвался на взрывном устройстве, он умер на месте от полученных ранений. Гладков напомнил жителям приграничных районов, что не стоит приближаться и трогать похожие на боеприпасы или снаряды предметы. "Если вы обнаружили что-то подозрительное, сразу же сообщите об этом по номеру 112", - сообщил губернатор.