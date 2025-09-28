В Башкирии в ДТП погиб человек

Еще трое пострадали

УФА, 28 сентября. /ТАСС/. Автомобили ВАЗ-2114 и Lada Granta столкнулись днем в воскресенье на автодороге в Благовещенском районе Башкирии. В результате ДТП погиб один человек, еще трое доставлены в больницу, сообщили в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, ДТП произошло на 28-м километре автодороги Благовещенск - Павловка. 19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Granta, поворачивавшим налево.

"В результате ДТП водитель Lada Granta, 49-летняя женщина, от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия. Водитель автомобиля ВАЗ четырнадцатой модели и его двое несовершеннолетних пассажиров с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.