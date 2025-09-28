На востоке Москвы из-за пожара обрушилась кровля административного здания

Предварительно, никто не пострадал

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в трехэтажном административном здании на улице 9 Мая на востоке Москвы, в результате частично обрушилась кровля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 9 Мая, д. 8. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение в административном 3-этажном здании, произошло частичное обрушение кровли", - говорится в сообщении.

Предварительно, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы около 50 человек и 16 единиц техники.

Позднее в пресс-службе МЧС сообщили о локализации пожара.

"Благодаря слаженным действиям огнеборцев, пожар локализован на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (16:01 мск) - добавлена информация о локализации возгорания.