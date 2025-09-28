Им оказали помощь

БЕЛГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Супружеская пара пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в селе Отрадное Белгородского района Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"В селе Отрадное Белгородского района в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль пострадала супружеская пара", - написал Гладков.

По информации губернатора области, женщина получила осколочное ранение левого плеча и баротравму. У мужчины зафиксировано непроникающее осколочное ранение живота. Пострадавших доставили в больницу и оказали помощь, автомобиль поврежден.