В Екатеринбурге при пожаре в жилом доме пострадали три ребенка

Их доставили в больницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Квартира в четырехэтажном жилом доме загорелась в Екатеринбурге, пострадали три ребенка, они госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Огнеборцами из дома с помощью спасательных устройств спасены 10 человек, еще 20 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. В результате пожара отравление продуктами горения получили трое детей, они госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

28 сентября днем в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в квартире в четырехэтажном жилом доме по улице Коминтерна в Екатеринбурге. На данный момент, пожар полностью ликвидирован. На месте работали 19 пожарных и 7 единиц спецтехники. Причину пожара установят пожарные дознаватели.