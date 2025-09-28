Максимальная скорость ветра составляет 66 м/с

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Ураган "Умберто", ранее усилившийся до пятой категории по шкале Саффира - Симпсона, ослабел до четвертой. Об этом свидетельствуют данные Национального центра Соединенных Штатов по наблюдению за ураганами.

По его информации, в настоящее время максимальная скорость ветра составляет 66 м/с. Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью 5,6 м/с. "Умберто" находится в 855 км к югу от Бермудских островов.

Не исключено, что он вновь может усилиться до пятой - максимальной категории.