Женщина получила травмы, ее госпитализировали

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Неизвестный на прокатном электросамокате сбил беременную женщину на Ленинском проспекте в Москве и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.

"27 сентября около 13:00 мск на Ленинском проспекте у дома 2 неизвестный гражданин, управляя прокатным электросамокатом, двигался по тротуару и совершил наезд на беременную женщину, после чего покинул место происшествия", - говорится в сообщении.

В результате женщина получила травмы и была госпитализирована. Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту случившегося, устанавливается личность управлявшего самокатом, а также все обстоятельства ДТП.