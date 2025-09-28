Они также обвиняются в истязании детей

САРАТОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Суд отправил под стражу 52-летнюю жительницу города Балаково Саратовской области и ее 35-летнего сына, которые являются фигурантами дела об убийстве ребенка и истязании детей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"По ходатайству следователя следственных органов СК России по Саратовской области в отношении 52-летней жительницы города Балаково и ее 35-летнего сына обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и п. "а", "г", "д", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух и более лиц, являющихся несовершеннолетними с особой жестокостью, издевательством и мучениями группой лиц по предварительному сговору), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, в период с 2015 по 2025 год обвиняемые оформили опеку над четырьмя детьми. В отношении трех из них они под предлогом "воспитательных мер" систематически применяли насилие. "В неустановленный следствием период времени с 2019 по 2021 год, находясь в Хвалынском районе, женщина посадила в свой автомобиль усыновленного малолетнего ребенка с инвалидностью, вывезла его в Балаково, убила и скрыла тело", - сообщили в ведомстве.

Как пояснили в СУ СК, факт убийства долго оставался неизвестным, в том числе потому что органы опеки и попечительства не проводили проверки условий, в которых проживали дети. Только в феврале 2025 года женщину лишили статуса опекуна, после чего она скрылась. Оба фигуранта дела были задержаны 27 сентября.

По факту халатности должностных лиц органов опеки и попечительства следственным управлением возбуждено уголовное дело (ст. 293 УК РФ).