МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Украинские войска нанесли удар по белгородской инфраструктуре, сейчас наблюдаются значительные перебои в подаче электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Враг нанес удар по инфраструктуре. Сейчас оцениваем ущерб. Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные. Сейчас разбираемся с последствиями и будем принимать максимальные меры для того, чтобы подключить все, где есть возможность и необходимость, к резервной генерации, и там, где возможно, переподключить для обеспечения нужд населения и наших предприятий", - написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что местные подразделения в "Водоканале" и больницы перешли на резервные источники питания.

Гладков предупредил, что в связи с отсутствием электроэнергии возможны перебои в оповещении о ракетной опасности или атаках БПЛА. "Прошу быть всех максимально внимательными - лучше покинуть территорию улиц городов, населенных пунктов и находиться дома", - подчеркнул он.