Это стало проблемой не только для голосующих на парламентских выборах, но и для граждан, которые ждут скорую помощь или не могут пересечь Днестр, чтобы вернуться домой

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Мост между молдавским городом Резина и приднестровским городом Рыбница остается заблокированным больше трех часов после поступления анонимной угрозы о минировании объекта, сообщили ТАСС очевидцы с места событий.

По их словам, это стало проблемой не только для голосующих на парламентских выборах в Молдавии, но и для обычных граждан, которые ждут скорую помощь или не могут пересечь Днестр, чтобы вернуться домой.

28 сентября МИД Приднестровья выразил Молдавии "решительный протест" в связи с блокированием "по надуманным предлогам" переходов через Днестр с самого утра, а также обратился за помощью к посредникам на переговорах от ОБСЕ, России и Украины.

То, что на этих выборах могут вновь ограничить движение по мостам, стало понятно после объявления молдавской стороной о начале ремонтных работ сразу на шести мостах через Днестр. К этим выборам Кишинев также сократил количество избирательных участков для приднестровцев с молдавскими паспортами в три раза, до 12. Затем четыре из них были перенесены вглубь страны. Наблюдатели и оппозиция связали эти шаги с желанием президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС) ограничить голосование жителей Приднестровья, большинство которых не поддерживают проевропейское правительство в Кишиневе. В ходе состоявшихся осенью 2024 года выборов президента Молдавии участие приднестровцев искусственно блокировалось с помощью анонимных звонков с угрозами подрыва моста между городами Резина и Рыбница.