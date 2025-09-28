Президент Соединенных Штатов заявил, что эпидемия насилия в стране должна незамедлительно прекратиться

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в штате Мичиган целенаправленным нападением на христиан в США, обещал содействие федеральных властей в расследовании.

"Меня проинформировали об ужасной стрельбе в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в городе Гранд-Бланк в Мичигане, - написал американский лидер в Truth Social. - ФБР немедленно прибыло на место, будет играть ведущую роль в расследовании на федеральном уровне и в полной мере оказывать содействие должностным лицам штата и местным властям".

"Подозреваемый мертв, но многое предстоит выяснить. Похоже, что это еще одно целенаправленное нападение на христиан в США. Администрация Трампа будет информировать общественность, как мы всегда и делаем", - добавил американский лидер. "Эта эпидемия насилия в нашей стране должна незамедлительно прекратиться", - подчеркнул он.

Согласно предварительным данным местных властей, при стрельбе в церкви один человек был убит, девять получили ранения. Огонь открыл мужчина, имя которого пока не уточняется, после этого он совершил в здании поджог. Преступник был убит прибывшими на место стражами порядка.