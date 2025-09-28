В Мичигане число жертв стрельбы в церкви мормонов возросло до двух

Еще один человек умер в больнице после полученных огнестрельных ранений, сообщил шериф города Гранд-Бланк Уильям Рейни

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в церкви мормонов в штате Мичиган, сообщил шериф города Гранд-Бланк Уильям Рейни.

Ранее сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших в результате произошедшего. "Еще один человек умер в местной больнице в результате полученных огнестрельных ранений", - заявил Рейни в видеообращении на странице местных правоохранителей в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По сведениям телеканала NBC News, имя стрелявшего - Томас Джейкоб Сэнфорд, ему было 40 лет. На месте происшествия было найдено по меньшей мере три самодельных устройства, предназначенных для взрыва или поджога. Преступник был убит прибывшими на место стражами порядка. Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу целенаправленным нападением на христиан в Соединенных Штатах.