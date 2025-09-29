В Забайкальском крае в ДТП погибли три человека

По данным Госавтоинспекции региона, на трассе Р-258 Иркутск - Чита 80-летний водитель не справился с управлением и столкнулся со стоящим из-за поломки большегрузом

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП на трассе Иркутск - Чита в Забайкальском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкалья.

"В результате ДТП два пассажира (1939 г. р. и 1948 г. р.) и водитель "Тойота Филдер" погибли. В медицинское учреждение доставлена 76-летняя женщина-пассажир. Все они жители Республики Бурятия", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на трассе Р-258 Иркутск - Чита 80-летний водитель не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим из-за поломки большегрузом.