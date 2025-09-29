Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется

ВОРОНЕЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Угрозу непосредственного удара БПЛА отменили в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Внимание! В Лискинском и Бутурлиновском районах - отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - говорится в сообщении.

По данным Гусева, силами ПВО на территории этих двух муниципалитетов были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.