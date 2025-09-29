Военнослужащие принимали участие в атаках на части российской армии в приграничье, сообщил один из участников процесса

МОСКВА, 29 сентября./ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд назначил заочно пожизненные сроки лишения свободы девятерым офицерам и сержантам элитного подразделения ВСУ, под чьим командованием и при непосредственном участии неоднократно были атакованы подразделения РФ в приграничье с начала специальной военной операции (СВО). Как сообщил ТАСС один из участников процесса, обвинительный приговор не вступил в законную силу.

"Военный суд окончательно назначил начальнику дислоцированного в Киеве управления подготовки штаба командования сил спецопераций Украины (войсковая часть А-0987 - прим. ТАСС) Владимиру Шаблию наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 10 десяти лет в тюрьме, а остальной части наказания - в исправительной колонии особого режима. К пожизненному лишению свободы также приговорены еще восемь военнослужащих элитного подразделения ВСУ, под чьим командованием, а также кто с начала СВО непосредственно участвовал в артиллерийских атаках и БПЛА на российские подразделения, расположенные в приграничье с Украиной", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, гособвинение в прениях сторон настаивало именно на пожизненных сроках в отношении подсудимых, гражданские иски по уголовному делу заявлены не были, однако материальный ущерб только по нескольким вмененным девятерым подсудимым террористическим актам (ст. 205 УК РФ), унесшим жизни российских военнослужащих, составил более 2,5 млн рублей. "В период с 14 апреля по 5 июля 2022 года полковники Владимир Шаблий и Андрей Матвиишин, действуя умышленно организованной группой с высшим военным и политическим руководством Украины и лицами из числа в том числе неустановленных военнослужащих с использованием оружия, совершили террористические атаки по местам расположения пунктов воинских частей ВС РФ и пограничных управлений ФСБ России, не принимающих участия в проведении СВО, в целях устрашения населения, дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ и воздействия на принятие ими решения о прекращении проведения СВО на Украине", - говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

В документах также указано, что действия украинских военнослужащих "создавали опасность гибели человека", причинили значительный имущественный ущерб и "наступление иных тяжких в Белгородской и Брянской областях последствий, в том числе умышленного причинения смерти человека".

О других фигурантах

Кроме Шаблия в рамках рассмотрения уголовного дела заочно получили пожизненные сроки командир дислоцированного в Хмельницком отдельного центра спецопераций "Запад" (войсковая часть А-1788 - прим.ТАСС) Андрей Матвиишин (пока единственный, кто внесен в РФ в список террористов - прим. ТАСС), командиры групп Ярослав Козуб, главный сержант Владимир Хрущ и младший лейтенант Владимир Савко-Бахтеев, чье подразделение входило в состав 8-го отдельного полка специального назначения Сил специальных операций Украины. Также к пожизненному сроку в РФ приговорены офицер оперативно-плановой группы штаба Ярослав Салимовский (оператор БПЛА), оператор-огнеметчик Юрий Смекалов, старший разведчик Михаил Волосюк и старший оператора отделения сержант Дмитрий Зайцев.

При этом украинец Козуб принимал участие в боевых действиях в Донбассе после 2014 года в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, действовавшей на Мариупольском направлении. Кроме того, в декабре прошлого года военный суд уже заочно приговорил к 24 годам лишения свободы командира центра сил специальных операций ВСУ Матвиишина, признав его виновным в руководстве и организации атак беспилотников на российских пограничников в Курской и Брянской областях.

Все девять фигурантов признаны виновными в совершении атак на российские подразделения в приграничье с Украиной с начала СВО по четырем совершенным в 2022 году эпизодам: 14 апреля, 27 мая, 21 июня и 5 июля. В зависимости от роли и участия подсудимым суд также назначил отбыть в российской тюрьме первый срок наказания от 5 лет до 12 лет, то есть до основного срока наказания в колонии особого режима. Срок отбывания наказания заочно осужденным украинцам будет исчисляться с момента их экстрадиции на территорию РФ либо с момента их задержания на российской территории, а срок, назначенный для отбывания в тюрьме - со дня их прибытия туда. Все осужденные в РФ фигуранты ранее были заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Объединение уголовных дел

В отношении полковника Матвиишина и других украинских военнослужащих первое уголовное дело было возбуждено 26 февраля 2022 года по факту посягательства на жизнь троих сотрудников отдела пограничной комендатуры по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и по ст. 346 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение военного имущества, повлекшее тяжкие последствия). Как установило следствие, ВСУ обстреляли воинскую часть вблизи станицы Должанской Ейского района Краснодарского края и уничтожили две передвижные радиолокационные станции, причинив Минобороны РФ крупный ущерб, а трое российских военных получили ранения.

Далее в одном производстве в разные периоды были соединены 16 уголовных дел по фактам подрывов и обстрелов территории приграничья, в том числе уголовное дело, возбужденное 24 апреля 2022 года по факту обстрела со стороны Украины из минометных и артиллерийских орудий сотрудников погрануправления ФСБ по Курской области в пограничном пункте пропуска "Теткино". В результате обстрела загорелось здание Россельхознадзора.

В связи с обстрелами 29 марта 2022 года с территории Харьковской области по воинской части в Белгородской области РФ украинскими военнослужащими, применивших тактический ракетный комплекс "Точка-У" и осуществивших не менее 3 пусков ракет, снаряженных кассетными поражающими элементами, был причинен тяжкий вред здоровью 8 россиян, а также повреждена 21 единица техники. Дело было возбуждено по ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), его соединили в одном производстве в том числе с материалами дела об участии некоторых осужденных во вторжении в Курскую область. Всего военные следователи с 11 апреля 2022 года по 27 января 2023 года возбудили 124 уголовных дела по фактам покушения на убийство более двух человек, убийства более двух лиц общеопасным способом, а также применения запрещенных средств и методов ведения войн.