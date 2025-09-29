Осужденных направили в колонию-поселение на 2 года 4 месяца

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Двоим работникам обслуживающей организации на Сахалине ужесточили наказание по делу о взрыве газа в жилом доме поселке Тымовское, в результате которого погибли 10 человек. Осужденных направили в колонию-поселение на 2 года 4 месяца, сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

"По результатам рассмотрения, судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда с учетом мнения участвующего прокурора о недостаточности исправительного воздействия на осужденных назначенного наказания, согласилась с доводами апелляционного представления, направив осужденных в колонию-поселение на 2 года 4 месяца. Апелляционные жалобы стороны защиты оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.