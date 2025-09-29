29 сентября, 06:44,
Над Смоленской областью сбили девять беспилотников

Никто из жителей не пострадал

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над Смоленской областью. Предварительно, никто не пострадал, повреждений инфраструктуры нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

"Уважаемые смоляне, сегодня ночью и в утренние часы наш регион подвергся атаке украинских БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны России сбиты 9 беспилотников. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры нет", - написал он. 

