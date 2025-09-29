ТАСС: при теракте в "Крокусе" боевики говорили на арабском языке по телефону

Как предположила одна из потерпевших, они говорили с женщиной

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Потерпевшие по уголовному делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" заявили на допросе и в ходе судебного следствия, что террористы во время нападения общались на арабском языке между собой, а также в разговоре по мобильному телефону с неизвестной женщиной. Как рассказал ТАСС участник процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда, также об этом следует из оглашенных в суде показаний свидетелей.

"Со слов одной из потерпевших, чьи показания огласили в суде, следует, что когда террористы заканчивали стрельбу в зале и коридоре "Крокуса", они перебрасывались между собой парой фраз на арабском языке. После этого свидетель трагедии также услышала, определив по интонации, голос женщины, которая говорила с двумя террористами на арабском языке. Потерпевшая предположила, что боевики разговаривали с этой женщиной по телефону, так как она не видела и не слышала, чтобы кто-то еще находился в тот момент рядом с ней", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, как следует из показаний молодой девушки, которой на момент теракта в "Крокусе" уже исполнилось 19 лет, "русских фраз и слов со стороны двоих боевиков она не слышала". Билеты на концерт группы "Пикник" семья потерпевшей приобрела в VIP-партер концертного зала, но до своих мест в зрительном зале получившие ранения девушка и ее мать, а также отец, который "умер у них на руках", не дошли. Из показаний потерпевшей следует также, что на входе ее семья прошла через металлические досмотровые рамки, однако, по ее словам, "одетые в форменную одежду сотрудников охраны женщины" дополнительно никого не досматривали.

Кроме того, девушка рассказала следствию, что "звуки выстрелов она узнала из художественных фильмов", а большинство посетителей концерта побежали в зрительный зал, потому-то "кто-то из них крикнул, что нужно бежать именно туда". "По ее словам, другие посетители громким шепотом просили (в том числе и ее с матерью) закрыть рот и притвориться мертвыми, поэтому они боялись даже пошевелиться, а она только рассмотрела на ногах боевиков высокие черные берцы на шнуровке", - уточнил участник процесса, сославшись на оглашенные в суде показания девушки. Со слов потерпевшей, террористы "стреляли в спины" посетителей "Крокуса", а тем, кто притворился мертвым, удалось спастись и покинуть охвативший пожаром зал после того, как его подожгли боевики.