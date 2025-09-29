ТАСС: экс-глава ВСК стал фигурантом нового дела о хищениях у Минобороны

Андрей Белков дал показания на бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Военно-строительной компании Андрей Белков стал еще одним фигурантом нового уголовного дела о миллиардных хищениях денежных средств у Минобороны РФ при строительстве по госконтрактам в ДНР, в рамках которого он дал показания на бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Белков является еще одним фигурантом уголовного дела о миллиардных хищениях у Минобороны РФ при строительстве по государственным контрактам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Белков также дал показания на экс-министра МО РФ Тимура Иванова, которого ранее допросили по этому уголовному делу в рамках предварительного следствия в качестве свидетеля.

Ранее сообщалось, что Тимур Иванов может стать фигурантом нового уголовного дела. В ходе его расследования арестованы бывшая первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова и экс-главы Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, которые сотрудничают со следствием и указали на причастность к хищениям Иванова.

Это дело было возбуждено в июне 2023 года. С ним в одно производство объединены пять уголовных дел о хищениях у Минобороны. Всем строителям объектов для нужд армии РФ инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ущерб от преступных действий по всем эпизодам мошенничества может достичь более 5 млрд рублей. Потерпевшими по уголовным делам признаны около пяти организаций и Минобороны РФ.

О фигурантах

Кроме Белкова, Мерваезовой и Выгулярного, по делу арестованы экс-руководитель Главного управления обустройства войск (ГУОВ) Евгений Горбачев, осужденный год назад за мошенничество, а также два бизнесмена: руководитель ООО "Технострой" Виталий Прудников и учредитель строительной компании "Зодчий" Илья Леонов.

ГУОВ, которое признано одной из потерпевших сторон по первому делу бывшего замминистра обороны Иванова, занимается строительством жилых, культурных, спортивных, образовательных и других социально значимых и специальных объектов Министерства обороны РФ. Как указано в судебных документах, Горбачев, бывший учредителем столичного ООО "Спецстрой-1", в октябре 2024 года был приговорен к 5,5 года лишения свободы по делу о хищении мошенническим путем более 230 млн рублей, выделенных на создание объектов МО РФ в Арктике. На момент привлечения к уголовной ответственности он занимал должность исполнительного директора АНО "Военно-спортивный клуб "Победа".

По первому делу с ним проходил соучредитель и фактический руководитель общества "Технострой" Виталий Прудников. В июле прошлого года, практически в середине судебного разбирательства, он заключил контракт с МО РФ и убыл в зону СВО, где его назначили пекарем в подразделении обеспечения танковой армии объединенного стратегического командования, следует из документов, которые есть в распоряжении ТАСС. Месяц назад в рамках объединенных в одно производство новых уголовных дел по фактам хищений денег Минобороны Прудникова после допроса этапировали в Москву для очных ставок со свидетелями и другими фигурантами, предъявили ему обвинение и арестовали.