Никто не пострадал

ВОРОНЕЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Жилой дом поврежден в Воронежской области при атаке украинских беспилотников. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"В одном из муниципалитетов повреждения получил частный дом: у него выбито окно, посечены кровля и стены. Осмотр территорий продолжается", - написал он.

По предварительной информации, пострадавших нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Всего, по словам губернатора, минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над пятью районами и двумя городскими округами Воронежской области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов.