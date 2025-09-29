В Приморье погибла девочка, выпав из кузова грузовика

Завели уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 29 сентября. /ТАСС/. Два ребенка выпали из кузова грузовой машины в ходе движения в Октябрьском округе Приморья, один из них погиб. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Приморскому краю.

"Установлено, что 46-летний водитель грузового автомобиля "Тойота-Хайс" нарушил правила перевозки людей вне кабины автомобиля, вследствие чего произошло падение двух несовершеннолетних пассажиров на проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка 2015 года рождения получила травмы, от которых скончалась в отделении реанимации. В отношении водителя "Тойота-Хайс" вынесены постановления по делам об административных правонарушениях по ч. 1.1 ст. 12.5, ч. 2 ст. 12.23, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водительский стаж мужчины - 28 лет. В течение года он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначено проведение экспертиз, проводится комплекс следственных мероприятий.