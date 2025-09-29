Руководителя религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа суд приговорил к 12 годам лишения свободы

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Новосибирский областной суд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор руководителю религиозной организации "Церковь последнего завета" (известна также как "Община Виссариона") Сергею Торопу и его последователям - Владимиру Ведерникову и Вадиму Редькину - 10 октября. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

"Судебное заседание [назначено на] 10 октября 2025 года", - говорится в карточке дела.

Ранее суд в Новосибирске приговорил Торопа и Ведерникова к 12 годам лишения свободы, Редькина - к 11 годам. Также гражданские иски потерпевших и иск прокуратуры Новосибирской области в интересах РФ были удовлетворены на общую сумму свыше 45 млн рублей. Гособвинение и защита обжаловали приговор.

Религиозное движение "Церковь последнего завета" было основано в 1990-х годах жителем Красноярского края Сергеем Торопом, который называл себя Виссарионом. Его последователи именовали себя "Общиной Виссариона". В сентябре 2020 года были арестованы лидер церкви Тороп, пресс-секретарь Вадим Редькин и руководитель школы при организации Владимир Ведерников. По данным СК, они в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Всем троим было предъявлено обвинение в создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью.

По версии следствия, с 1991 по 2020 год Тороп, Редькин и Ведерников основали на территории края религиозную организацию, которая стала насчитывать свыше 5 тыс. последователей. В отношении последователей, как считают следователи, применялось манипулятивное групповое организованное психологическое насилие.