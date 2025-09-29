В Алтайском крае суд вынесет приговор маньяку Манишину 1 октября

Мужчину обвиняют в убийстве 11 женщин

БАРНАУЛ, 29 сентября. /ТАСС/. Приговор так называемому политеховскому маньяку из Алтайского края Виталию Манишину, который обвиняется в убийстве 11 женщин, огласят 1 октября. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"В судебном заседании подсудимый Манишин В. Е. выступил с последним словом, после чего председательствующий удалился в совещательную комнату для постановления итогового решения по делу, оглашение которого назначено на 16:00 (12:00 мск - прим. ТАСС) 1 октября 2025 года в Железнодорожном районном суде города Барнаула и будет проходить в открытом режиме", - сообщили в пресс-службе.

Ранее гособвинение потребовало для Манишина 25 лет лишения свободы. Пожизненное наказание для подсудимого невозможно из-за истечения срока давности, отмечали в краевой прокуратуре. По данным следствия, в 1989 году Манишин, являясь студентом, попытался изнасиловать свою первую жертву, 17-летнюю девушку, которую впоследствии убил. Долгое время это убийство оставалось нераскрытым, но в мае 2023 года фигурант был задержан и заключен под стражу. В ходе следствия удалось установить причастность Манишина еще к 10 убийствам, совершенным в 1999 и 2000 годах.

Как рассказали в прокуратуре, следствие пришло к выводу, что обвиняемый под предлогом оказания помощи в поступлении в учебное заведение и обучении в нем, а также в решении вопросов, связанных с трудоустройством, знакомился с молодыми девушками в Барнауле, убеждал их следовать с ним на автомобиле в Калманский район, где насиловал и убивал их, а тела прятал в лесном массиве. По мнению стороны обвинения, вина подсудимого полностью доказана по всем 11 эпизодам.

По версии следствия, все жертвы, кроме одной женщины, так или иначе были связаны с Алтайским государственным техническим университетом. Когда следствие установило, что исчезновения и убийства связаны между собой, убийцу начали называть "политеховским маньяком". Дело Манишина рассматривается в Калманском районном суде Алтайского края.