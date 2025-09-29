При атаке погибли жители

БЕЛГОРОД, 29 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 110 беспилотников, выпустив более 50 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Ближняя Игуменка, Бочковка, Варваровка, Вергилевка, Лозовое, Нечаевка, Никольское, Отрадное, Пуляевка, Репное, Салтыково, Соловьевка, Соломино и Устинка выпущен один боеприпас и совершены атаки 26 беспилотников, 20 из которых сбиты", - написал глава региона, добавив, что в результате атаки БПЛА пострадала супружеская пара, их госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода.

По Алексеевскому округу ВСУ выпустили восемь беспилотников, последствий нет. Белгород атаковали с помощью шести боеприпасов, пострадали три человека, включая 17-летнего юношу, он получил баротравму. Валуйский округ ВСУ атаковали с помощью 17 БПЛА и боеприпаса, поврежден частный дом. По Волоконовскому району ВСУ выпустили шесть беспилотников, повреждения получили два частных дома.

По населенным пунктам Грайворонского округа ВСУ выпустили 14 БПЛА и 17 боеприпасов, погиб мирный житель. Корочанский район атаковали два беспилотника, Красногвардейский - четыре, последствий нет. По Краснояружскому району ВСУ выпустили 17 БПЛА и 29 боеприпасов. По информации губернатора, в селе Репяховка мирный житель погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, загорелся частный дом.

Ракитянский район атаковал FPV-дрон, Старооскольский округ - пять БПЛА самолетного типа, последствий нет. По Шебекинскому округу ВСУ выпустили 13 беспилотников, повреждены 4 частных дома, еще 1 дом частично разрушен.