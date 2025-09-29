Всех, кто видел пропавших, просят обратиться в полицию или к волонтерам

ОРЕНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Полиция и волонтеры разыскивают двоих молодых людей 16 и 18 лет, сбежавших из Оренбургской областной клинической психиатрической больницы (ООКПБ), сообщается в группе поисково-спасательного отряда "Оренспас" в "ВКонтакте".

"Отдел полиции №6 МУ МВД России "Оренбургское" разыскивает пропавших, которые 27 сентября самовольно покинули медицинское учреждение ГБУЗ "ООКПБ" №2", - сказано в сообщении.

По данным отряда, один из молодых людей 2007 года рождения, его рост 165 см, глаза темные, плотное телосложение, азиатский тип лица. Второй юноша 2009 года рождения ростом 185 см, у него светло-русые волосы и голубые глаза. Всех, кто видел пропавших или что-либо знает об их местонахождении, просят обратиться в полицию или к волонтерам.