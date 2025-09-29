Предварительной причиной возгорания стал поджог

ОРЕНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в подъезде жилого дома в городе Орске Оренбургской области, предварительно, из-за поджога, пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Возгорание произошло в подъезде многоквартирного жилого дома. В ликвидации пожара участвовали 8 специалистов и 3 единицы техники МЧС России. В ходе тушения огнеборцы спасли трех жильцов. Ожоги получил ребенок 2010 года рождения", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, предварительная причина пожара - поджог.