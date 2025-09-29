В Севастополе арестовали женщину за сотрудничество с военной разведкой Украины

Фигурантка работала поваром и собиралась отравить военнослужащих СВО

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе женщину-повара, передававшую военной разведке Украины данные о дислокации кораблей Черноморского флота и собиравшуюся отравить военнослужащих СВО. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ в Севастополе задержана гражданка России 1980 г. р., осуществлявшая разведывательную деятельность по заданию украинских спецслужб", - сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, она через мессенджер WhatsApp в сентябре 2023 года установила контакт с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и собирала сведения разведывательного характера о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Севастополя. "В частности, она направила представителям ГУР МОУ фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте, которые в дальнейшем были использованы ВСУ для планирования ракетных атак. Кроме того, работая шеф-поваром в одном из заведений общественного питания Севастополя, женщина вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО", - отметили в ЦОС.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), подозреваемая заключена под стражу.

В ФСБ вновь подчеркнули, что спецслужбы Украины для дестабилизации общественно-политической обстановки и нанесения экономического урона государству активно вербуют исполнителей диверсий и терактов на интернет-площадках и в мессенджерах Telegram и WhatsApp на ресурсах по поиску быстрого заработка.

"Вместе с тем, все их преступные замыслы раскрываются, а лица, согласившиеся помогать противнику, получают длительные тюремные сроки. Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети Интернет призываем российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp для общения с незнакомыми контактами", - отметили в ФСБ.