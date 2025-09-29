В Москве задержали устроившего стрельбу водителя

У стрелявшего автомобилиста произошел конфликт с жителем столицы, сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержал водителя, который устроил стрельбу из окна машины после конфликта с велосипедистом. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

По его словам, в полицию обратился 47-летний москвич. Он сообщил, что во время поездки на велосипеде по улице Малыгина у него произошел конфликт с водителем иномарки. После словесной перепалки автомобилист из окна машины выстрелил в воздух, после чего скрылся. "Оперативники по горячим следам на Шушенской улице задержали 41-летнего жителя столицы. Пистолет изъят", - сказал Васенин, отметив, что стрельба велась из травматического пистолета.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Задержанный отправлен под домашний арест.