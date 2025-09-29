Потасовка произошла у здания Минобороны Армении

Инцидент случился из-за того, что начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян не смог встретиться с родными военнослужащих, пропавших в ходе военных действий в Карабахе

ЕРЕВАН, 29 сентября. /ТАСС/. Потасовка между родственниками военнослужащих, пропавших в ходе военных действий в Карабахе, и сотрудниками военной полиции и полиции МВД произошла у здания Министерства обороны Армении.

Родные пропавших без вести собрались около здания ведомства в ожидании обещанной им 27 сентября встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении Эдвардом Асряном и бывшим командующим Армией обороны Карабаха Камо Варданяном. Людям предложили побеседовать с замминистра обороны Арманом Саркисяном, так как Асрян не может с ними встретиться.

Это не устроило собравшихся, которые перекрыли вход в оборонное ведомство, требуя выполнить их требование. Полицейские попытались силой разблокировать вход. В ходе потасовки состояние одного собравшихся ухудшилось, ему вызвали скорую помощь.

В июне 2025 года тогдашний директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян сообщал о договоренности с Азербайджаном о проведении совместного поиска пропавших без вести.