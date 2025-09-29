Андрей Карпов получил вознаграждение за предоставление данных ежедневной оперативной сводки Денису Аллаярову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд продлил до 4 ноября домашний арест бывшему начальнику отдела уголовного розыска отдела полиции №10 Екатеринбурга Андрею Карпову, обвиняемому в получении взятки от редактора издания Ura.ru и превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства защиты Карпова отказать, продлить домашний арест <…> по 4 ноября 2025 года", - сказал судья.

По версии следствия, Карпов получил вознаграждение за предоставление данных ежедневной оперативной сводки редактору свердловской редакции издания Ura.ru Денису Аллаярову. Аллаяров обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), суд заключил его под стражу.