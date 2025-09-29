До этого он брал академический отпуск и восстановился на первый курс

АРХАНГЕЛЬСК, 29 сентября. /ТАСС/. Напавший с ножом на преподавателей бывший студент техникума строительства и городского хозяйства в Архангельске отчислился из учебного заведения в апреле 2025 года из-за задолженностей по учебе, сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Евгений Мелехин. До этого он брал академический отпуск и восстановился на первый курс.

"В апреле этого года студент, когда ему исполнилось 18 лет, написал сам заявление об отчислении, - сказал Мелехин. - Студент учился с 2024 года, на первом курсе был. И на конец учебного года у него были задолженности. Соответственно, ему было обозначено время, до которого он должен был сдать свои долги. На начало учебного года, то есть на 1 сентября 2024 года, он задолженности не сдал. И взял академический отпуск. В январе 2025 года он восстановился на первый курс, а в апреле, когда ему исполнилось 18 лет, он написал заявление об отчислении".