Исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Евгений Мелехин отметил, что злоумышленник был замкнут в себе, спокойный

АРХАНГЕЛЬСК, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший студент техникума строительства и городского хозяйства в Архангельске, напавший с ножом на преподавателей, находился на особом контроле, сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Евгений Мелехин.

"Семья благополучная, но он состоял на учете, не могу сказать, где. Был замкнут в себе, спокойный, но на учете у нас состоял, на особом контроле находился. Не только у нас. Все соответствующие органы были информированы", - сообщил он.