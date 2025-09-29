Прокуратура проводит проверку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку после публикации в СМИ видеоролика, на котором подростки избивают пожилого мужчину на улице во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По поручению прокурора области Сергея Жуковского Всеволожской городской прокуратурой инициирована проверка информации о нанесении мужчине телесных повреждений группой подростков в городе Сертолово. В ходе проверки городской прокуратурой будет дана оценка работы органов системы профилактики и образовательных организаций", - говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ опубликовали видео, на кадрах которого видно, как дети школьного возраста пинают ногами в спину стоящего рядом пожилого мужчину, отчего тот упал на тротуарную плитку, ударившись головой об отлив окна первого этажа.