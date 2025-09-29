Сотрудников газораспределительной организации приговорили к ограничению свободы сроком на два года шесть месяцев

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Северский районный суд Краснодарского края признал виновными трех сотрудников газораспределительной организации, по вине которых погибла семья из пяти человек, четверо из них дети. Каждый из сотрудников приговорен к ограничению свободы сроком на два года шесть месяцев, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Вынесен обвинительный приговор в отношении троих должностных лиц газораспределительной организации, они признаны виновными по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). <…> В феврале 2022 года от острого отравления окисью углерода (монооксида углерода) наступила смерть пяти человек, четверо из которых несовершеннолетние. С учетом позиции гособвинителя прокуратуры Северского района суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на два года шесть месяцев каждому из лиц", - говорится в сообщении.

Установлено, что из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей должностными лицами газораспределительной организации, которые должны были проводить ежегодное техническое обслуживание внутриквартирного (внутридомового) газового оборудования у абонентов, продукты угарного газа проникли в квартиру, где скопились и достигли смертельной для человека концентрации.