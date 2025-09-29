Из них 12 детей

ЧЕБОКСАРЫ, 29 сентября. /ТАСС/. Задымление произошло в многоквартирном доме в Чувашии, в результате которого пострадали 18 жильцов, в том числе 12 детей. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения республики.

"29 сентября в подъезде дома №6 по улице Речной в Новочебоксарске произошло задымление. Пострадали 18 человек, из них 12 детей", - говорится в сообщении по состоянию на 15:30 мск.

По данным ведомства, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали 3 взрослых и 10 детей. Еще пять пациентов, включая двоих детей, после осмотра получают лечение амбулаторно. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются компетентными органами.