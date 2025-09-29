Найдена вывезенная с территории Таиланда в Мьянму россиянка

Мьянманские власти оказывают необходимое содействие в урегулировании проблемной ситуации

БАНГКОК, 29 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Посольство России в Мьянме совместно с мьянманскими властями установило местонахождение россиянки, которую неизвестные ранее вывезли обманным путем с территории Таиланда для работы в мошеннических кол-центрах, и сейчас ведется оформление документов для ее экстрадиции в Россию. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в консульском отделе российского диппредставительства в Мьянме.

"Посольство России в Мьянме совместно с профильными органами Мьянмы предприняло необходимые шаги по установлению места нахождения российской гражданки и ее передачи в региональный полицейский миграционный центр. В настоящее время производится оформление документов для ее экстрадиции с территории Мьянмы и возвращения на Родину. Мьянманские власти оказывают полное необходимое содействие в урегулировании проблемной ситуации, в которой оказалась гражданка Российской Федерации", - указали в консульском отделе посольства.

В диппредставительстве подчеркнули, что "начиная с 2024 года правительство Мьянмы во взаимодействии с властями соседнего Таиланда предпринимают активные действия по ликвидации центров онлайн-мошенничества, контролируемых организованными преступными группировками". "В ходе совместных операций удалось освободить порядка 10 тыс. граждан иностранных государств, которые обманным путем были вовлечены в работу в центрах кибермошенничества. Призываем российских граждан с осторожностью относиться к информации в сети интернет относительно набора сотрудников на высокооплачиваемые должности в сферах туризма, бизнес администрирования, переводческой деятельности и модельном бизнесе на территории Таиланда. С высокой долей вероятности заказчиками подобной рекламы являются преступные синдикаты", - подчеркнули в российском посольстве.

Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин сообщил 26 сентября ТАСС, что неизвестные вывезли россиянку обманным путем в Мьянму с территории Таиланда, предположительно для принудительной работы в мошеннических кол-центрах. Первоначально ей обещали работу моделью в Таиланде - соответствующее предложение она получила в одном из неизвестных телеграм-каналов. Россиянку привезли в город Мьявади, который находится у границы с Таиландом, где она перестала выходить на связь.

Томихин рекомендовал посещающим королевство российским гражданам "тщательно проверять поступающие предложения о трудоустройстве в Таиланде, обращать внимание на источники и формы передачи подобных предложений, по возможности наводить справки". "Наш опыт показывает, что в каждом случае используются схожие схемы вовлечения с использованием сомнительных социальных сетей, прежде всего телеграм-каналов", - поделился российский дипломат.

Согласно подсчетам ТАСС, из мошеннических кол-центров в Мьянме в течение этого года были освобождены в общей сложности четверо россиян. Двое были отправлены в Россию в рамках процедуры репатриации при содействии таиландских властей и российского посольства в Бангкоке. Двое других смогли самостоятельно покинуть Мьянму, после чего были задержаны таиландскими военными в связи с незаконным пересечением границы и впоследствии депортированы.

Борьба с мошенниками в Мьянме

В начале этого года Таиланд, Китай и Мьянма договорились объединить усилия в борьбе с расположенными вдоль таиландско-мьянманской границы мошенническими центрами, организованными китайскими преступными группировками, в которых вынуждены работать от 100 до 120 тыс. жертв торговцев людьми. Под ударом оказались целые преступные анклавы в городах Мьявади и Шве-Кокко в мьянманском штате Карен, расположенные на берегу реки Мэй, которая служит естественной границей, разделяющей Мьянму и Таиланд. В феврале Таиланд прекратил электроснабжение пяти пограничных районов Мьянмы, а также отключил интернет и остановил поставки топлива. Таиландский МИД в мае сообщил, что в Мьянме удалось освободить и вывезти в Таиланд более 9,2 тыс. жертв мошенников, из которых 5,4 тыс. были гражданами Китая.

Власти королевства заявили, что проблема телефонного и интернет-мошенничества нанесла серьезный урон стране - более 500 тыс. таиландцев стали жертвами преступников в период с 2022 по 2024 год. Ущерб оценивается в более чем 60 млрд батов ($1,86 млрд).