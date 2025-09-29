Еще один пострадал

ДОНЕЦК, 29 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль при выезде на встречную полосу столкнулся с микроавтобусом, один человек погиб, еще один пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД России по республике.

"Водитель автомобиля "ВАЗ-2114" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Hyundai. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ был травмирован, а женщина-пассажир погибла", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в микроавтобусе Hyundai пострадавших нет. Авария произошла под Иловайском на востоке ДНР.