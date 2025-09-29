В региональном Министерстве образования готовится проект распоряжения

АРХАНГЕЛЬСК, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство образования Архангельской области проведет служебную проверку в техникуме строительства и городского хозяйства в Архангельске, где бывший студент напал с ножом на преподавателей, сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Евгений Мелехин.

"Будет организовано проведение служебной проверки, готовится проект распоряжения", - сказал Мелехин.

Напавший, скорее всего, прошел в здание по студенческому билету. "Будем разбираться, есть положение о контрольно-пропускном режиме, как там прописано, потому что разные бывают ситуации. Кто-то проверяет студенческий, а кто-то пользуется пропускной картой, если турникет. Этого тут не было, то есть, вероятнее всего, пропускали по студенческому, - добавил собеседник агентства. - Да, должен был сдать, но тут, видимо, есть вопросы к техникуму".