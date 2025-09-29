Мужчин отправили в колонию на 18 и 19 лет

КИРОВ, 29 сентября. /ТАСС/. Суд в Кировской области на основании вердикта присяжных заседателей отправил в колонию на 18 и 19 лет двоих мужчин за совершение в 1998 году особо тяжких преступлений, в том числе убийство. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Приговором суда одному из мужчин назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, второму - 19 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в июне 1998 года двое жителей Кирова, зная о наличии у потерпевших, проживавших в городе Омутнинске, нескольких тысяч долларов, оставшихся от продажи недвижимости в другом регионе, решили убить своих жертв и завладеть денежными средствами. "Придя к женщинам домой, фигуранты, вооружившись деревянными палками, нанесли им множественные удары по голове, туловищу и конечностям. От полученных повреждений 48-летняя потерпевшая скончалась на месте, 23-летняя пострадавшая, опасаясь злоумышленников, указала им место в доме, где хранились денежные средства. Обнаружив в жилище 6 тысяч рублей, осужденные похитили деньги и скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.

Долгое время преступления оставались нераскрытыми. Злоумышленники запугивали свидетелей и заставляли давать ложные показания, однако в 2024 году свидетели изобличили нападавших. Выжившая потерпевшая их опознала.