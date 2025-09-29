Его завели после появления сообщений о том, что учащиеся школы на протяжении длительного времени совершают противоправные действия в отношении своего сверстника и портят его имущество

САМАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело после появления сообщений о противоправных действиях в отношении школьника со стороны одноклассников. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Следователем СК России по информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий в отношении учащегося школы <…> по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, дело возбудили после появления в социальных медиа сообщений о том, что учащиеся школы в поселке Усть-Кинельский Самарской области на протяжении длительного времени совершают противоправные действия в отношении своего сверстника и портят его имущество. При этом указывается на бездействие руководства школы.

В размещенном в социальных сетях посте говорится о том, что семиклассника регулярно избивают пятеро сверстников. Также они якобы похищают и выбрасывают в окно вещи из рюкзака ребенка.

Следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, также будет дана оценка действиям сотрудников школы.