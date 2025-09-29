Устанавливаются обстоятельства преступной деятельности задержанных, а также другие соучастники

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы отправил под стражу адвоката Адвокатской палаты Московской области Илью Никитина по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никитина Ильи Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, сроком на 1 месяц", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, Никитин приобрел жидкость, в составе которой, согласно заключению эксперта, содержалось наркотическое средство. Для удобства сбыта он перелил указанную жидкость в канистры, которые переместил в тайник на территории Московской области. Однако канистры обнаружили сотрудники правоохранительных органов. В столичном главке добавили, что при попытке забрать наркотики массой около 5 кг из тайника, расположенного в лесу Подмосковья, задержан соучастник адвоката, житель Липецка 1989 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступной деятельности задержанных, а также другие соучастники.