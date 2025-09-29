Очевидцы рассказали ТАСС подробности нападения на техникум в Архангельске

Нападавший прошел в здание по старому студенческому пропуску, отметили свидетели происшествия

АРХАНГЕЛЬСК, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший студент техникума в Архангельске, напавший в понедельник на педагогов, угрожал ножом учащимся. Об этом ТАСС рассказал второкурсник, который участвовал в задержании нападавшего.

"Нападавший пытался выбежать из техникума, но дверь у нас была закрыта. В итоге я и мой одногруппник поняли, что что-то тут не так - парень в маске и с ножом кидается на первокурсников. Он сообразил, как открыть дверь, и выбежал. Первокурсники замешкались, а мы не растерялись и побежали за ним на улицу", - рассказал собеседник агентства.

Молодые люди, преследовавшие бывшего студента, сумели догнать его у ворот. Там одного из них едва не ранили.

"Я ему крикнул: "Бросай нож", после чего тот пытался два раза ударить меня. Я успел отпрыгнуть, и поэтому нож меня не коснулся. Он побежал дальше, но я сумел сделать подсечку, после чего нападавший упал. Я сказал: "Все, ты никуда не денешься, бросай нож". После этого он бросил нож и снял перчатки. Позднее мы с толпой первокурсников повели его в техникум", - рассказал собеседник агентства.

По данным очевидцев, в понедельник на посту охраны была новая сотрудница, которая плохо знакома с учащимися. Нападавший прошел в здание по старому студенческому пропуску.

Власти Архангельской области рассмотрят вопрос награждения студентов, которые помогли задержать напавшего, сообщили в правительстве региона.