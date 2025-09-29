Речь идет об Александре Власове

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Следственные действия по месту работы проведены у подавшего в отставку с должности заместителя губернатора Краснодарского края в связи с решением уйти на СВО Александра Власова, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

"Проведены следственные действия", - сообщил собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на пресс-службу Кубанского казачьего войска сообщалось, что на заседании расширенного совета атаманов войска в понедельник заместитель губернатора Краснодарского края, войсковой атаман Александр Власов сообщил о принятом решении отправиться бойцом в зону проведения специальной военной операции. Казаки поддержали решение войскового атамана.