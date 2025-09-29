Там перестали функционировать дополнительные полосы, открывающиеся в часы пик

ГААГА, 29 сентября. /ТАСС/. Крупный сбой произошел в системе управления дорожным движением в Нидерландах, вследствие чего на автомагистралях королевства перестали функционировать дополнительные полосы, открывающиеся в часы пик. Об этом сообщил портал NU.nl.

По его информации, это привело к сильным заторам на автомагистралях королевства, особенно ощутимым в вечерние часы. Сбой также нарушил работу электронных табло над трассами, которые используются для регулирования скоростного режима и перекрытия движения при авариях или поломках. На отдельных участках некорректно отображается допустимая скорость: табло показывают 120 км/ч вместо действующих 100 км/ч.

Как сообщили в Управлении по водным путям и дорогам Нидерландов, специалисты в данный момент работают над устранением сбоя и выяснением его причины. В ведомстве уточнили, что проблема возникла утром в понедельник и уже вызвала значительные заторы на четырех крупных трассах, длина пробок достигала 19 км. Ведомство призвало автомобилистов быть особенно внимательными и соблюдать дистанцию. Также отмечается, что сбой частично затронул и систему управления судоходством.

Как убедился корреспондент ТАСС, к 16:50 по местному времени (17:50 мск) крупные заторы наблюдаются на трассе А4 на юге и востоке Гааги, а также на магистрали А12, проходящей через центральную часть города.